Furnizorii de energie au umflat milioane de facturi ale romanilor pentru a se finanta. Ministrul Energiei, victima a escrocheriei

- Ministrul Energiei a explicat intr-un interviu pentru ziare.com ca a cazut chiar el victima unei pacaleli a furnizorilor de energie electrica. El a avut de achitat in ianuarie o factura de 900 de lei, in condițiile in care in apartamentul respectiv nu mai locuiește nimeni.„M-am trezit cu o factura pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, susține ca a primit pentru luna ianuarie 2021 o factura la energie electrica uriașa, de 900 de lei, conform Digi24 . Consumul aferent lunii ianuarie este cel estimat de furnizor, procedura cu care ministrul nu este de acord. El spune ca furnizorii estimeaza consumuri…

- Virgil Popescu: "Furnizorii nu vor putea face debransari abuzive pentru ca pe perioada starii de alerta nu este permisa debransarea consumatorilor. Este ordonanta in vigoare de anul trecut si acest lucru nu va putea fi facut. Acest lucru nu trebuie sa fie luat ca un abuz nici din partea furnizorilor…

- Ministrul Energiei anunta ca este in circuitul de avizare o OUG care sa modifice Ordinul ANRE care permitea trecerea din piata reglementata in piata serviciului universal a sase milioane de clienti, fapt care presupunea majorarea facturilor, insa precizeaza ca este posibil sa nu mai fie nevoie de adoptarea…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca ANRE modifica Ordinul care prevedea ca toti consumatorii care nu au contracte pe piata concurentiala vor fi trecuti automat in piata serviciului universal, daca nu modifica contractele in 30 de zile. Perioada de preschimbare a contractelor urmeaza a fi…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat luni ca Guvernul va modifica legea energiei electrice si a gazelor naturale, dupa 15 ianuarie, si va stabili clar ce trebuie sa faca furnizorii de energie cu cei 6 milioane de clienti casnici care pe 31 decembrie erau inca pe piata reglementata.

- Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat, marți, ca, de la 1 ianuarie, cand piața de energie electrica va fi complet libera, fiecare client are dreptul sa iși aleaga furnizorul de energie care ofera cel mai bun preț. In caz contrar, va fi trecut intr-o piața a serviciului universal, unde “lucrurile…