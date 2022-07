Furnizare apa dupa un program prestabilit in satul Țepes Voda din comuna Silistea! Ca urmare a fenomenului de seceta accentuata din ultima perioada, s a inregistrat o crestere a consumului de apa potabila la nivelul sistemelor centralizate operate de RAJA S.A., in special in zonele rurale.Totodata, la nivelul unor captari de apa subterana se constata scaderea nivelelor hidrostatice si hidrodinamice, precum si a debitelor de apa captate.In acest context, datorita cerintei crescute de apa la nivelul zonelor de aprovizionare, nu se poate acumula in rezervoarele de stocare suficie ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

