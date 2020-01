Stiri pe aceeasi tema

- Gardienii Revolutiei iraniene au amenintat, miercuri, sa loveasca Israelul si "guverne aliate" ale Americii dupa un atac nocturn impotriva unor baze militare din Irak utilizate de Statele Unite ca represalii de catre Washington a puternicului general Qassem Soleimani, noteaza AFP si Reuters.…

- Statele Unite ale Americii nu vor o escaladare militara a tensiunilor cu Iranul, dar sunt pregatite sa termine un razboi daca acesta ar incepe, a declarat marti ministrul apararii american Mark Esper, citat de Reuters. "Noi nu cautam sa incepem un razboi cu Iranul, dar suntem pregatiti sa incheiem unul.…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, a aparat marti legalitatea raidului american in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, precum si a oricarei actiuni militare viitoare a Statelor Unite impotriva Iranului, transmit AFP si Reuters. 'Nu am vazut niciodata aceasta…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3.000-3.500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa "razbune" moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters, scrie Agerpres.Vezi…

- Coreea de Sud și Statele Unite nu au reușit sa ajunga miercuri la un acord privind finanțarea de catre Seul a celor 28.500 de militari americani aflați pe teritoriul Coreei de Sud, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Sedinta de Guvern- Declarațiile lui…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat duminica ca va inchide, daca este necesar, doua baze militare strategice utilizate de Statele Unite in Turcia, pe fondul tensiunilor dintre Ankara si Washington, transmit AFP si Reuters. "Daca este necesar, putem inchide Incirlik si putem inchide…

- ???????????????????????????????????? Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii a organizat luni, 2 decembrie 2019, recepția oficiala dedicata celebrarii Zilei Naționale a Romaniei, la care au participat peste 200 de persoane, oficiali ai administrației americane, reprezentanți ai mediului economic…