Funeraliile Majestăţii Sale Regina vor avea loc luni, 19 septembrie. Programul complet Funeraliile de stat ale Majestatii Sale Regina vor avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey, anunta BBC. Inainte de funeraliile de stat, sicriul reginei va fi adus in Westminster Hall timp de patru zile, pentru a permite publicului sa ii aduca un omagiu, anunta Familia Regala, intr-un comunicat oficial. Sicriul reginei se afla in prezent in sala de bal de la Castelul Balmoral. Sicriul Majestatii Sale se va deplasa maine, duminica, 11 septembrie, la Edinburgh, pe cale rutiera, pentru a ajunge la Palatul Holyroodhouse, unde se va odihni in Sala Tronului pana in dupa-amiaza zilei de luni,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

