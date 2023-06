Stiri pe aceeasi tema

- La ceremonia de inmormantare a fostului premier au fost acreditați peste 700 de ziariști și au fost prezenți numeroși conducatori din Guvernul italian și alte persoane publice, și din afara țarii, dar și mari nume din fotbal. Miile de oameni stranși in piața Domului l-au aplaudat pe „Il Cavaliere” și…

- Sunt momente extrem de grele pentru cetațenii italieni. In urma cu puțin timp, Silvio Berlusconi s-a stins din viața, la spitalul San Raffaele din Milano, la varsta de 86 de ani. Cine a fost marea iubire a fostului premier italian. Totul despre viața personala a lui Silvio Berlusconi.

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi e din nou in spital, la Milano. Nu este clar de ce a fost internat. Surse din anturajul sau au declarat pentru agenția Reuters ca magnatul italian se afla la spital pentru un control.

