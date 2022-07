Fundaţia prinţului Charles a primit o donaţie de un milion de lire sterline de la familia lui Osama ben Laden Mai multi dintre consilierii printului au pledat ca fundatia sa nu accepte aceasta donatie din partea familiei lui Osama ben Laden, dezvaluie surse cotidianului britanic. In pofida faptului ca membrii familiei saudit -, care l-au renegat pe Osama ben Laden – nu sunt suspectati de vreo infractiune, aceasta dezvaluire creste atentia in centrul careia se afla fundatia printului Charles, vizata intr-o ancheta a politiei lansata in februarie. Aceasta ancheta urmareste sa stabileasca daca donatiile catre fundatia printului Charles au fost recompensate cu titluri onorifice si daca au servit in sustinerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia printului Charles, mostenitorul tronului britanic, a acceptat o donatie de 1 milion de lire sterline (1,2 milioane de euro) de la familia Bin Laden, a anuntat saptamanalul Sunday Times, citat de AFP, transmite Agerpres. Mai multi dintre consilierii printului Charles au pledat pentru ca fundatia…

- Prințul Charles ar fi avut o intalnire privata cu Bakr bin Laden, patriarhul familiei saudite din care facea parte și fostul lider al Qaeda, la Clarence House din Londra, la 30 octombrie 2013, la doi ani dupa ce Osama bin Laden a fost impușcat de forțele speciale americane intr-un complex de langa Islamabad,…

