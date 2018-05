Organizatia lui George Soros isi va inchide biroul din Budapesta si se va muta in capitala germana Berlin, informeaza marti agentia Reuters, citand un comunicat al organizatiei. Fundatia pentru o Societate Deschisa (Open Society Foundations, in engleza) explica in comunicat ca a decis sa plece dintr-un mediu politic si legal din ce in ce mai represiv. "Decizia de a muta operatiunile din Budapesta vine in contextul in care guvernul ungar pregateste impunerea de noi restrictii impotriva organizatiilor neguvernamentale prin ceea ce a denumit drept pachetul legislativ Stop Soros", arata Fundatia finantistului…