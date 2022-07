Stiri pe aceeasi tema

- Fundașul dreapta Ivan Martic (31 de ani) a revenit la CS Universitatea, dupa doi ani petrecuți la FC Sion, in Elveția. CSU Craiova a rezolvat al doilea transfer al verii. Este vorba despre o „repatriere”, elvețiano-croatul Ivan Martic, care revine in Banie dupa doi ani in care a jucat la FC Sion. Oltenii…

- Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe Dorin Rotariu, extrema in varsta de 26 de ani aflata sub contract cu Ludogoreț. Iosif Rotariu, unchiul fostului jucator de la Dinamo, susține ca Dorin nu ia in calcul sa revina in Liga 1. „Exclus sa se intoarca in Romania, Dorin vrea sa continue la o formație din strainatate”,…

- Fundașul camerunez Joyskim Dawa (26 de ani), noul transfer de la FCSB, a negociat eficient cu Gigi Becali, a obținut un salariu de 14.000 de euro lunar, un bonus la semnatura de 30.000 de euro și va mai incasa o prima egala pentru calificarea in grupele Conference League. Becali și-a dorit atat de mult…

- Dupa Romania - Finlanda 1-0, Sorin Carțu (66 de ani), președintele CS Universitații Craiova prezent pe Giulești, a vorbit și despre situația antrenorului Laurențiu Reghecampf (46), pe faraș in Banie. Intrebat daca l-a suparat pe Reghecampf cu declarațiile facute joi - „Ne desparțim de el? Așteptați…

- Gigi Becali și Toni Petrea au un acord de principiu pentru a colabora și in sezonul viitor. Patronul FCSB e mulțumit de antrenor și pentru ca mania schimbarilor funcționeaza cu Petrea pe banca. In sezonul recent incheiat, rezervele roș-albaștrilor au fost cele mai eficiente din campionat! Toamna trecuta,…

- In minutul 36 al meciului dintre CSU Craiova și FCSB, Gigi Becali a intervenit din nou in echipa roș-albaștrilor, scoțandu-l din teren pe Florinel Coman. Folosit titular ca varf impins, Florinel Coman a avut o prestație ștearsa in primele 36 de minute ale meciului din „Banie”. Atacantul a dat semne…

Alți doi copii din Romania sunt suspecți de hepatita „misterioasa". Unul dintre ei are 8 luni, iar celalalt 10 ani, informeaza Mediafax.

- Mario Camora (35 de ani), capitanul lui CFR Cluj, s-a declarat nedumerit dupa eșecul din Banie, 2-3 cu CS Universitatea. Fundașul stanga nu ințelege de ce „vișiniii” s-au retras in finalul meciului, cand oltenii au inscris golul victoriei. „Nici nu știu ce sa zic. Ne-am bagat in poarta, a fost mentalitate…