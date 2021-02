Stiri pe aceeasi tema

- Sheriff Tiraspol continua sa faca achizitii inainte de reluarea campionatului. "Viespile" au semnat un contract cu fundașul columbian Danilo Arboleda Hurtado. Sud-americanul are 25 de ani și este la prima experiența in Europa.

- Nascut la 19 ianuarie 1946, Remus Vlad, fost fotbalist al FC Argeș, a implinit de curand frumoasa varsta de 75 de ani. S-a consacrat pe postul de fundas central la echipele Corvinul Hunedoara și FC Argeș. A antrenat pe Corvinul, U Cluj, Gloria Bistrita, Dinamo și Olimpia Satu Mare. Remus Vlad a fost…

- Atacantul Vlad Morar a semnat un contract cu Gaz Metan Medias, valabil pana la finalul acestui sezon, informeaza site-ul oficial al ardelenilor, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING SURSE Costel Alexe va fi cercetat la LIBER -Nu are masura preventiva sau cauțiune stabilita de DNA in dosarul…

- Fundasul central Viorel Lica a semnat un contract pe un an si jumatate cu FC Petrolul, a anuntat gruparea prahoveana, potrivit news.ro. In varsta de 25 de ani, Lica (1,91 m) a evoluat in ultimele doua stagiuni la Farul Constanta, formatie pentru care a bifat 33 de prezente si cinci goluri…

- Fundașul dreapta Denis Haruț (21 de ani) a refuzat sa semneze cu FCSB, din cauza unei condiții ilegale din contract. Valeriu Iftime lauda curajul fotbalistului. Fundașul dreapta Denis Haruț (21 de ani) era achiziționat cu 700.000 de euro, dupa care el a refuzat sa semneze cu FCSB doua contracte pentru…

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a semnat Contractul de prestari servicii de intocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare pentru imobilele afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de…

- CNAIR a semnat, miercuri, contractul pentru intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea exproprierilor necesare constructiei a 80 kilometri din Autostrada Transilvania. ”Miercuri, 09.12.2020, CNAIR a semnat contractul avand ca obiect «Contractul de prestari servicii de intocmire documentatii…

- "Printul" a evoluat la echupe din Romania, dar si in strainatate, si are si meciuri la echipele nationale ale Romaniei.Astazi este ziua de nastere a fostului fotbalist roman Adrian Cristea, care a ajuns la 37 de ani.Nascut la Iasi, cel caruia i se spunea "Printul" a evoluat la seniori la echipe precum…