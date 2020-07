Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca avanseaza lucrarile la cartierul rezidențial care va avea destinația de locuințe sociale. Este vorba despre 8 blocuri, adica in total 600 de locuințe și 732 de locuri de parcare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 99: Alianța…

- ​Mijlocasul André Schürrle, campion mondial cu Germania în 2014, si-a anuntat retragerea din activitate la doar 29 de ani, potrivit News.ro."Ma gândesc la asta de mult timp", a declarat Schurrle pentru Der Spiegel.În vârsta de 29 de ani, Schurrle…

- Nu romanii raspandesc virusul, ci capitalismul. Exploatarea lucratorilor din fabricile de carne germane trebuie sa se incheie. Sunt cateva dintre ideile principale ale unui articol publicat in ips-journal.eu, si intitulat „Un abator pentru muncitori“. Autorul, Vladimir Bogoeski, scrie ca „In timp…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate Josep Borell, impreuna cu ministrii de externe ai Frantei, Germaniei si Italiei, au facut apel marti la o incetare imediata a focului in Libia, conform unui comunicat al diplomatiei de la Paris, transmite AFP. …

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un veritabil și extrem de dur razboi comercial a fost declanșat la inceputul acestei luni de catre Germania impotriva politicilor Uniunii Europene. Intr-o problema de fond. Este vorba de intreaga strategie vizand programul de urgența contra efectelor economice ale pandemiei.…

- ​Hiannick Kamba, un fost fotbalist al clubului Schalke 04 Gelsenkirchen, declarat mort în ianuarie 2016 în Republica Democrata Congo, a fost vazut în weekend în Germania, scrie ziarul Bild, citat de site-ul eurosport.fr.Hiannick Kamba a fost format la juniorii lui Schalke,…

- Dupa 69 de zile de la primul caz confirmat de coronavirus, Romania se afla mult mai jos pe graficul imbolnavirilor decat se regaseau majoritatea țarilor vest-europene in același moment. Același lucru e valabil și in cazul deceselor confirmate. In același timp, Ungaria și Bulgaria, țari vecine Romaniei,…

- Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a negat luni orice activitate a partidului sau in Germania, la cateva zile dupa decizia Berlinului de a interzice miscarea pro-iraniana pe teritoriul german, informeaza AFP si dpa. "Atunci cand spunem ca nu suntem activi in Germania, suntem sinceri in…