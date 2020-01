Fundasul dreapta Tiago Almeida, in varsta de 29 de ani, a fost transferat definitiv de FC Hermannstadt de la Academica Viseu, liga a II-a din campionatul Portugaliei, informeaza gruparea sibiana.

Tiago are sapte selectii in loturile U17 si U18 ale Portugaliei, insa la nivel de seniori evolueaza in prezent pentru echipa nationala a Insulelor Capului Verde (11 selectii).

El poate juca pe ambele benzi in linia mediana si este cotat pe site-urile de specialitate cu suma de 300.000 euro.

Tiago a mai evoluat la Uniao Madeira, Belenenses, Moreirense, Chaves si Guimaraes, toate…