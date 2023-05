Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți, cu 185 de voturi pentru și 89 de voturi impotriva, un proiect care modifica legea cadru a salarizarii in sensul in care se ofera posibilitatea autoritatilor administratiei publice locale din mediul rural de a cuprinde in bugetul local sume destinate decontarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a reactionat dupa anuntul lui Marcel Ciolacu prin care propunea suspendarea negocierilor pentru formarea unui nou cabinet pana la rezonvarea problemelor sindicatelor si a pensiilor speciale. Liderul PNL a precizat ca Partidul National Liberal a sustinut inca de la inceput ca…

- Studenții și absolvenții Academiei „Ștefan cel Mare” și cei inmatriculați la studii de licența in cadrul altor instituții de invațamint superior din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sint considerați funcționari publici cu statut special chiar din ziua inmatricularii la studii. Parlamentul…

- Deputații USR Bogdan Rodeanu și Teodor Lazar au depus un proiect de lege care prevede dotarea polițiștilor locali cu camere video care sa funcționeze cat timp aceștia se afla in timpul programului. Cei doi deputați spun ca masura este una benefica atat pentru cetațenii care interacționeaza cu poliția…

- Toate unitatile postale din mediul rural si urban vor fi inchise in perioada Sarbatorilor Pascale, respectiv 14-17 aprilie 2023, a anuntat Compania Nationala Posta Romana, potrivit Agerpres. Programul de lucru anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora Vinerea Mare (ultima…

- La inceputul lunii aprilie, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan" Parteștii de Jos a organizat ediția cu numarul 15 a Concursului Județean de Matematica „Nicanor Moroșan", competiție destinata elevilor din clasele IV-VIII din mediul rural.Au participat 147 de elevi de la 23 de ...

- Parlamentul va examina inițiativa legislativa care prevede modificarea Legii privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In ședința de astazi, membrii Comisiei securitate naționala, aparare și ordine publica au aprobat raportul pentru acest proiect…

- Potrivit comunicatului de presa al Executivului, ajutorul de stat de restructurare sub forma de granturi se acorda integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, si va fi folosit pentru: „a) achizitia de certificate de emisii de gaze cu efect de sera necesare pentru indeplinirea…