Funcționarea trenulețului din Parcul Ștrand, întreruptă temporar Funcționarea trenulețului din Parcul Ștrand, intrerupta temporar Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești anunța intreruperea funcționarii trenulețului din Parcul Ștrand, pentru remedierea unor defecțiuni care au impus aceasta masura. Trenulețul a intrat in procedura de mentenanța, in cel mai scurt timp urmand a fi repus in funcțiune, dupa inlocuirea pieselor afectate și revizia […] Articolul Funcționarea trenulețului din Parcul Ștrand, intrerupta temporar apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

