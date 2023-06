Stiri pe aceeasi tema

- Fumul emanat de incendiile din Canada ajunge in Romania. Este sau nu periculos? Ce spun specialiștii de la Copernicus Fumul emanat de incendiile forestiere fara precedent din Canada a ajuns luni in Europa Occidentala și este de așteptat sa ajunga in Romania spre sfarșitul saptamanii, incepand de vineri. …

- Fumul toxic care a acoperit orașul New York, in urma incendiilor din Canada, ar fi putut scurta viața oamenilor cu o ora, deoarece unii experți estimeaza ca aerul poate avea același efect asupra organismului cu cel al țigarilor, potrivit Newsweek.

- Incendiile de vegetație din Canada, cele mai grave din istoria țarii, continua sa faca ravagii. Sute de focare sunt inca active, iar aerul din marile orașe este irespirabil. Fumul a ajuns pana pe coasta de est a Statelor Unite, iar orașul New York e paralizat de smog.

- In timp ce incendiile afecteaza Canada de cateva zile, o ceata portocalie a acoperit orasul New York. Mai multe cladiri din New York și Manhattan au fost acoperite de fumul portocaliu, facandu-le aproape invizibile.

- Miercuri, fumul de la incendiile de vegetație din Canada s-a revarsat pe coasta de est a SUA, acoperind capitalele celor doua țari cu o ceața nesanatoasa, blocand zborurile pe aeroporturile importante și determinand oamenii sa scoata maștile de protecție din perioada pandemiei, relateaza AP.In timp…

- Incendiile de vegetație din Canada au facut ca o parte uriașa din continentul nord-american sa fie acoperita de fum, inclusiv New York, unde panorama metropolei și chiar și Statuia Libertații au fost invaluite, marți, de o ceața portocalie, scrie BBC.

- Autoritatile din New York, Toronto si Ottawa au avertizat, marti, locuitorii cu privire la riscurile pentru sanatate generate de aerul poluat de fumul provenit de incendiile de vegetatie fara precedent de la inceputul verii din estul Canadei. Un inceput neobisnuit de timpuriu si intens al sezonului…