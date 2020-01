Fumul dens emanat de incendiile de vegetatie din Australia, in continuare active dupa mai multe luni, va face inconjurul lumii si va reveni in tara, a anuntat agentia spatiala americana NASA, citata marti de Press Association. NASA a demonstrat, cu ajutorul datelor satelitare, ca fumul s-a ridicat in zona inferioara din stratosfera, deplasandu-se peste 6.400 de kilometri, in timp ce in Chile a fost consemnat un cer cetos. ''Este de asteptat ca fumul sa faca cel putin un circuit complet in jurul globului si sa se intoarca pe cer deasupra Australiei'', se arata intr-un comunicat…