Fumigene - OMS, un super ONG FUMIGENE DE WEEKEND (176) Pe langa curbura bananei, lungimea castravetelui și țigarile mentolate, Comisia Europeana “contempleaza” și reglementarea Big-Tech. “Ne intrebam daca nu cumva democrația a fost vatamata pentru totdeauna” declara Ursula von der Leyen, dupa ce il critica mai intai pe Trump, iar apoi decizia Twitter de a-l bloca. “Indiferent de cat de tentant a fost pentru Twitter sa ii inchida contului președintelui Trump, aceasta serioasa interferența fața de libertatea de exprimare nu ar trebui sa fie facuta doar in virtutea regulilor companiei”, a spus von der Leyen, subliniind ca ce… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Marinescu, medic la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre riscurile folosirii Ivermectinei, un medicament folosit acum pentru deparazitarea animalelor, in tratarea infecției cu COVID-19, in contextual autorizarii in Slovacia.…

- Google a amenințat ca iși va retrage motorul de cautare din Australia din cauza unei legi care ar urma sa oblige compania de tehnologie sa plateasca producatorii de conținut, informeaza BBC. Australia urmeaza sa introduca in premiera mondiala o lege prin care Google, Facebook și alte companii de tehnologie…

- ”Cea mai mare problema este capacitatea limitata de a diagnostica noua tulpina”, scrie dr. Marius Geanta, pe pagina sa de Facebook.”Testele PCR pot ridica, in cel mai bun caz, suspiciunea, dar nu pot diagnostica infectia cu noua tulpina. Diagnosticul noii tulpini se face prin secventierea genomului…

- Statele Unite au raportat marti primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului din Marea Britanie, despre care cercetatorii spun ca este mult mai contagioasa, relateaza NBC, citata de News.ro.Guvernatorul statului Colorado, Jared Polis, a anuntat ca un barbat in varsta de 20 de ani, care…

- Emeric Ienei. Un nume care impune respect la simpla sa rostire. Antrenorul roman care a reușit sa aduca la București cel mai important trofeu european la nivel de club traiește de mai multa vreme la Oradea, orașul sau adoptiv. In ultimul timp, aparițiile Ienei in spațiul public au devenit rare. Se confirma…

- Duminica, 22 noiembrie, a fost ultima data când rugaciunea „Tatal Nostru”, așa cum o cunoaștem dintotdeauna, a fost recitata la Liturghie. Din 29 noiembrie, prima duminica a noului an liturgic dupa ritul roman sau latin, noua rugaciune intra în vigoare în majoritatea eparhiilor…

- Nutriționiștii recomanda ouale. Indiferent ca dorești sa slabești sau ca vrei sa ai un stil de viața sanatos, acest aliment este nelipsit din recomandarile specialiștilor. Potrivit acestora, toata lumea trebuie sa manânce oua macar de doua ori pe timpul…

- Cateva zeci de angajati din sanatate, membri ai Federatiei SANITAS, s-au adunat la un protest in Piata Victoriei, intitulat "Mitingul Epuizarii". Sindicalistii au acuzat ca inca nu au primit stimulentul financiar de 2.500 de lei pentru cadrele medicale din prima linie a luptei cu COVID. De asemenea,…