- Actiunile Microsoft au urcat luni, dupa ce compania americana a anuntat achizitionarea Github - o platforma de dezvoltare de software - cu 7,5 miliarde de dolari in actiuni, transmit Reuters, MarketWatch si BBC.

- Miliardarii Carl Icahn si Darwin Deason s-au impotrivit tranzactiei prin care Fujifilm urma sa fuzioneze cu Xerox Corp, pentru 6,1 miliarde de dolari. Prin urmare, tranzactia a picat, iar CEO-ul companiei, Jeff Jacobson, impreuna cu alti cinci manageri de top au fost schimbati, potrivit Business…

- Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti sase membri ai Consiliului de Administratie vor demisiona, dupa ce compania a ajuns la o intelegere cu actionarii majoritari care s-au opus preluarii de catre Fujifilm din Japonia, relateaza BBC. Seful companiei Xerox, Jeff Jacobson, si alti…

- Australia a promis duminica o jumatate de miliard de dolari australieni pentru restaurarea si protejarea Marii bariere de corali, bijuterie a patrimoniului umanitar amenintata de schimbarea climatica, relateaza AFP si Reuters. Reciful, care se intinde pe circa 348.000 kilometri patrati…

- Autoritatile din Abu Dhabi vor sa inaugureze, in luna iulie, un parc tematic Warner Bros, in valoare de 1 miliard de dolari, si spera ca astfel numarul turistilor sa se dubleze in urmatorii ani, transmite Reuters.

- Sony a facut un miliard de dolari din listarea Spotify pe bursa de la New York, a anunțat compania, potrivit Reuters.Grupul japonez a anunțat ca in trimestrul aprilie-iunie va inregistra in catastife un caștig de 986 de milioane de dolari din vanzarea unei participații pe care o

- Jackpotul loteriei americane Mega Millions a ajuns la 502 milioane de dolari pentru extragerea de vineri seara, depasind pentru a patra oara in istoria acestui joc de noroc pragul istoric de jumatate de miliard de dolari, au anuntat reprezentantii companiei organizatoare, citati de Reuters. Extragerea…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va semna joi un decret prezidential privind introducerea de tarife vamale care vor viza importuri venite din China in valoare de 50 de miliarde de dolari, tara pe care Washingtonul o acuza de furt de proprietate intelectuala, a anuntat joi un responsabil de la Casa…