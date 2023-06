Totul e caricatural in lumea asta noua. Am cateva exemple. 1. Miliardarii aia de pe Titan n-au lasat nimic pe fundul oceanului. In urma cu mai mult de 100 de ani, bogații de pe Titanic aveau in cambuza 130 de kilograme de icre de morun. Nu mai amintesc de stransura din cabine – tablouri, bijuterii. […] The post Fug cainii cu stridii in coada first appeared on Ziarul National .