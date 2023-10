Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul razboiului din Israel apar povești de curaj și eroism remarcabil al unor persoane. In conflictul pornit in urma cu cateva zile in Orientul Mijlociu, gestul facut de o tanara in varsta de 25 de ani a captivat lumea. Femeia a dat dovada de curaj și a avut o rezistența extraordinara in fața…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca, deși Israelul are dreptul de a se apara impotriva atacurilor, el se așteapta ca raspunsul la asaltul Hamas din weekend sa fie proporționat."In timp ce Israel raspunde, ma aștept, desigur, ca acest raspuns sa fie proporționat și este important…

- Atacurile teroriste in masa din Israel din acest weekend ar trebui sa serveasca drept un semnal de alarma pentru americani și serviciile de informații, avertizeaza fostul președinte al Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy.

- Omul de afaceri Gigi Becali susține ca razboiul pornit de Hamas in Israel ar putea fi benefic pentru țara noastra. Latifundiarul crede ca refugiații vor investi in Romania, considerata una dintre cele mai sigure țari pentru ei.„Evenimentele din Israel… Excluzand faptul ca mor oamenii și nu e bine,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat luni seara ca peste o mie de cadre medicale din Romania si-au exprimat disponibilitatea de a merge sa acorde asistenta medicala in Israel, tara aflat intr-un conflict armat cu gruparea Hamas, relateaza News.ro.”Inscrierile merg foarte rapid. Am avut aceeasi…

- Ministrul roman de Externe, Luminița Odobescu, a dat informații in legatura cu situația romanilor pe care razboiul declanșat de Hamas i-a surprins in Israel. Ea precizeaza ca pana luni dimineața au fost repatriați 802 cetațeni romani din Israel.

- Programul Alimentar Mondial (PAM) este „profund ingrijorat" de dificultatile de acces la produsele alimentare de baza in zonele afectate de conflictul dintre Israel si Hamas, in special Fasia Gaza, a transmis duminica aceasta agentie a ONU, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres. PAM informat…

- O secție centrala de poliție din Ierusalim a fost luata cu asalt de sute de oameni care iși cauta cu disperare rudele, copiii și prietenii rapiți de palestinienii din Fașia Gaza, duminica. Oamenii nu mai știu nimic despre cei dragi, dupa ce aceștia au disparut fara urma in atacurile Hamas incepute sambata,…