Fuego a şocat pe toată lumea. A împodobit bradul în luna august: "Am cântat colinde celebre, în plină caniculă" "Am filmat zilele acestea edițiile speciale de sarbatori de la TVR 2, de la emisiunea mea. Noi mergem pe un principiu batatorit și eficient, chiar daca asta șocheaza pe multa lume. Ne facem treaba din timp, in liniște, pentru a putea creiona ceva de calitate și pentru a avea mai apoi libertatea de a crea alte lucruri. Astfel ca am inceput lucrul pentru sezonul al cincilea inca din luna iunie, cand am avut primele filmari. Iar restul s-a facut acum, in august, cand am impodobit și brad și am cantat colinde celebre, in plina canicula. Dupa aceasta pandemie nemiloasa, dupa o vreme incerta… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

