- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie "SPIRU HARET" ndash; federatii sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar ndash; solicita Guvernului Romaniei sa dispuna Ministerului Sanatatii sa reevalueze Instructiunea privind…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicita Guvernului sa reevalueze decizia de a deschide unitațile de invațamant ținand cont doar de numarul salariaților vaccinați, afirmand ca este o decizie care „ar putea transforma gradinițele, școlile…

- Angajatii companiei Pfizer din SUA trebuie sa se vaccineze cu schema completa impotriva COVID-19 in saptamanile urmatoare. In caz contrar, ei risca sa le fie reziliat contractul, a relatat, sambata, dpa. Pfizer a cerut tuturor angajatilor si subcontractantilor sai de pe teritoriul Statelor Unite ale…

- 8.257 de persoane s-au vaccinat in plus, in sistemul național de invațamant, fața de ultima raportare, adica din 21 mai 2021, potrivit datelor furnizate de instituția condusa de ministrul Sorin Cimpeanu. Ministerul Educației a publicat joi, 23 septembrie, rezultatele raportarilor privind vaccinarea…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” – federații sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invațamant preuniversitar – avertizeaza Guvernul Romaniei ca va ataca in justiție orice act prin care angajații din invațamant vor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” anunta ca vor da in judecata statul daca angajatii din invatamant vor fi obligati sa faca teste Covid-19 pe banii lor. „Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant si Federatia Sindicatelor din Educatie…

