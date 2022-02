Stiri pe aceeasi tema

- Dupa calificarea fantastica in Final Four-ul Cupei Romaniei, SCMU Craiova revine si la meciurile din campionat, iar anul 2022 incepe cu un meci tare. Duminica, de la ora 19.30, baietii lui Michalis Kakiouzis se vor deplasa in sala „Gabriela Szabo“, pentru duelul cu CSO Voluntari, ocupanta locului secund…

- Seria de trei meciuri consecutive cu Timișoara a inceput cum nu se putea mai bine pentru baschetbaliștii Craiovei. SCMU a caștigat convingator primul duel din Banat, scor 81-76, dupa un meci controlat in mare parte. Oltenii și-au asigurat victoria, practic, din primele doua sferturi ale meciului, cand…

- FCC Baschet UAV Arad isi continua parcursul perfect in Liga Nationala de baschet feminin, cu prin victoria reusita in fata echipei Academia Phoenix CSU Simona Halep Constanta cu scorul de 63-55 (19-16, 25-16, 5-15, 14-8), luni, la Timisoara, intr-un meci considerat in deplasare, in devans din cadrul…

- Situația se complica serios in tabara celor de HC Buzau 2012, in urma eșecului pe care trupa lui Milosevic l-a suferit la Vaslui, duminica, 28 noiembrie 2021, in etapa cu numarul 13 din Liga Naționala de handbal masculin. Dupa ce etapa trecuta au fost invinși pe teren propriu de Știința Bacau, buzoienii…

- Se pare ca acest weekend este extrem de benefic pentru echipele SCM. Dupa victoria clara a voleibaliștilor de la Timișoara și a fetelor lui Zlotea de la Bacau, a venit și timpul echipei de baschet sa impresioneze tot in deplasare. Trupa lui Kakiouzis nu a avut niciun fel de emoție in partida cu CSM…