Siropul de varza este un leac simplu pentru afecțiunile respiratorii. Cu toții știm cat de sanatoasa este varza. Cei mai mulți dintre noi o consumam in stare cruda, adesea sub forma de salata, mai puțin cunoscut este insa siropul de varza.

Strugurii pot rivaliza, ca actiune terapeutica, cu o intreaga industrie de medicamente. Consumati din belsug, „spala" rinichii, impiedica formarea pietrelor, curața intestinele si favorizeaza procesul de slabire.

4 nuci sunt de departe o alternativa mult mai buna pentru rontaitul dintre mese de biscuiti, covrigei sau sticksuri. Sunt mai hranitoare, energizante si ne protejeaza sanatatea in multe feluri.

Datorita bunicilor noastre și medicinei tradiționale, unele remedii de casa pentru intinerirea articulațiilor și a tendoanelor au supraviețuit pana in zilele noastre!

Usturoiul este un puternic antibiotic natural. Chiar și la 24 de ore dupa ce mancați usturoi, acesta continua sa afecteze in mod activ corpul!

Scapa de problema mainilor si picioarelor Umflate prin tratarea RETENȚIEI de APA. 1. Bea apa Deși multe persoane care rețin apa tind sa bea mai puține...

Porumbele se afla la loc de cinste intre fructele care infrumusețeaza natura de toamna cu bogația culorii lor. Conțin in jur de 80% apa, iar restul este compus din fier, magneziu, calciu, potasiu, zinc, cupru, sodiu, vitaminele B2, B15, C, PP și provitamina A.

Frunzele de aloe de casa (Aloe arborescens) sunt bogate in vitamina C si microelemente, cercetarile stiintifice aratand ca sucul plantei are o actiune bactericida si antiseptica puternica.