- Filmul "La Gomera", de Corneliu Porumboiu, a fost marele castigator al Galei Gopo de luni seara, cu noua trofee, inclusiv pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor si cel mai bun scenariu. "La Gomera" spune povestea lui Cristi, un politist roman corupt implicat intr-o afacere…

- Dragă Radu, Azi, în ziua Sfântului Ioan de Vară, poate fi vremea potrivită să-și încheie mandatele cei nechemați la truda înălţării templelor virtuţii şi cei neputincioși în a-și îngroapa în temniţe viciile. Cu toții constatăm că masoneria română nu mai este ”pentru România”,…

- Un roman de 39 de ani urmarit international, dupa ce a impușcat doi marocani in Spania, pe unul mortal, a fost prins in Hunedoara. Polițiștii din Uricani anunța ca au prins un barbat de 39 de ani din...

- O femeie de 113 ani, considerata ca fiind cea mai varstnica din Spania, s-a vindecat de coronavirus, potrivit oficialilor. Maria Branyas a fost diagnosticata cu COVID-19 dupa ce țara a intrat in blocaj in martie. Dar dupa cateva saptamani in izolare, Branyas și-a revenit, suferind doar simptome ușoare.…

- Opera Nationala Bucuresti transmite in cadrul Seri de Opera Online spectacolele "Oedipe" de George Enescu si "Romeo si Julieta" de Serghei Prokofiev. Luni, 4 mai 2020, ora 18:30, prima scena lirica a tarii inchina difuzarea spectacolului "Oedipe" celui care a fost cel mai mare compozitor roman…

- Fostul mare fotbalist bulgar Hristo Stoicikov a fost considerat mai bun decât cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor, Gheorghe Hagi, potrivit unui sondaj realizat în rândul fanilor pe contul de Twitter al FIFA dedicat Cupei Mondiale de fotbal, informeaza Agerpres.Stoicikov…

- Daniel Aldea a petrecut trei saptamani pe un pat de spital, in Spania, iar o lunga perioada de timp a trait un adevarat cosmar din cauza durerilor si a imposibilitatii de a respira singur, dar mai ales a spaimei.

- Dennis Serban a povestit pentru GSP in tara care a luat locul Italiei si a devenit cel mai afectat stat european de coronavirus. "E foarte grav ce se petrece. E un dezastru. Uite si acum, ma uit pe geam, e pustiu, e ca in filmele alea in care vine apocalipsa, nu e nicio diferenta. Trec doar…