- Ministerul Dezvoltarii sprijina, cu peste 8 milioane de lei, asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica in municipiile Fagaras, Gheorgheni si Bucuresti. Fondurile sunt raportate la consumul din lunile ianuarie si februarie 2022 . "Pana in prezent, din cele 400 milioane lei alocate…

- Numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost, in luna aprilie 2022, de 176.486, in crestere cu 325 de persone fata de martie, cand 176.161 de persoane au primit acest tip de ajutor social, conform datelor publicate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie…

- Primaria Municipiului Sebeș a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrari pentru construirea salii de sport pentru Școala Gimnaziala Petrești, in cadrul proiectului „Investiții pentru imbunatațirea calitații vieții in Municipiul Sebeș”. Valoarea totala a investiției,…

- Asta arata datele pe anul trecut in privinta proiectelor europene atrase de unitatile administrativ-teritoriale iesene. De altfel, in ultimii trei ani a tot crescut numarul comunelor iesene care nu au alocat si nici un au primit vreun eurocent pentru demararea unui proiect cu finantare nerambursabila.…

- Odata cu preluarea a 50% dintre acțiunile clubului de catre omul de afaceri Dan Șucu, Rapid a prezentat planurile pentru doua baze noi: una pentru „promovarea sportului de masa”, cealalta pentru pregatirea formației de seniori și celor mai mari echipe de juniori ale clubului. Odata cu cooptarea lui…

- Miliardarul Ion Țiriac și-a prezentat azi cea mai recenta investiție din București. In centrul capitalei, in apropiere de Piața Victoriei și Guvernul Romaniei, Ion Țiriac a inaugurat Țiriac Tower, o cladire de birouri construita pe o suprafața de 31.000 de mp, dintre care 16.400 sunt ocupați de birouri.…

- Ion Țiriac, investiție de 10 milioane de euro in București. Fostul jucator de tenis cu o avere estimata la 1,44 miliarde de euro planuiește o noua lovitura in materie de afaceri. Dupa ce a vandut turneul de la Madrid pentru o suma impresionanta, miliardarul s-a orientat catre Capitala. Ion Țiriac va…

