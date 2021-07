Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la o emisiune televizata a postului targumureșean M9 difuzata marți, 29 iunie, primarul municipiului Targu Mureș, Soos Zoltan, a precizat ca la ora actuala administrația locala are in faza de proiectare nu mai puțin de 8 parcari supraetajate. Printre alte zone, in planul pentru construirea acestor…

- Saptamana aceasta, un barbat indian de 54 de ani a primit cel mai ciudat apel telefonic din viața lui: a fost sunat pe mobil de la primarie și invitat sa-și ridice certificatul de deces. Chandrashekhar Desai, din Manpada in Thane, spune ca a fost bolnav de Covid-19 in august 2020 și s-a tratat acasa.…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, prin Laboratorul de Explorari Funcționale din cadrul Centrului Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice, ofera cluburilor sportive, sportivilor de performanța sau sportivilor amatori posibilitatea de…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, prin Laboratorul de Explorari Funcționale din cadrul Centrului Avansat de Cercetari Medicale și Farmaceutice, ofera cluburilor sportive, sportivilor de performanța sau sportivilor amatori posibilitatea de…

- Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților The post Romania in realitate, invitat VASILE BARBU appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Romania in realitate, invitat VASILE BARBU Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Astazi, CSM București și Minaur, se vor duela in derby-ul etapei a 22-a din Liga Florilor. CSM București are in cele 20 de jocuri, 58 de puncte acumulate, in timp ce formația locala din Baia Mare are 52 de puncte in 19 meciuri. Source

- Invitat la o emisiune a Televiziunii M9 difuzata in data de 6 aprilie, primarul orașului Sarmașu, Valer Botezan, a vorbit despre proiectele pe care le implementeaza la ora actuala in orașul pe care il conduce. Printre altele, edilul șef a dezvaluit ca vechiul cinematograf orașenesc va fi transformat…

- Putem presupune ca a primi investitori intr-o localitate care nu are pusa la punct infrastructura, in special in ceea ce presupune apa curenta și canalizarea, este dificil. Se pare ca primarul orașului Sarmașu, Valer Botezan, incearca sa le faca pe toate dintr-un foc, nu pe rand, și se pare ca acest…