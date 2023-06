Stiri pe aceeasi tema

- Denisa, fiica cea mare a lui Gabi Balint, are 24 de ani și are o silueta de invidiat. Aceasta a postat pe contul de socializare mai multe imagini realizate la plaja, in costum de baie. Tanara are peste 12.000 de urmaritori pe contul de Instagram. Denisa Balint are o relație foarte stransa cu tatal…

- Au fost momente incendiare pe scena show-ului de la Antena 1, in ediția de sambata, 20 mai 2023. Anca Țurcașiu a avut o apariție de neuitat la „Te cunosc de undeva”! Hainele stramte din piele au transformat-o total pe actrița. Reacția fabuloasa a juriului. Anca Țurcașiu a facut senzație la „Te cunosc…

- Un Volkswagen Golf deținut de un roman a ramas blocat pe pe plaja, la Lignano Sabbiadoro, o stațiune renumita de pe litoralul Adriaticii, scrie site-ul postului Tele Friuli.Incidentul a fost raportat marți, 9 mai, dupa ce șoferul roman a ramas ințepenit pe plaja, intre șezlonguri și umbrele, in zona…

- Corina Bud este ca o școlarița rebela și rasfațata, indragostita pana peste cap de viața și de iubitul misterios. Și de ce n-ar fi? Artista de 43 de ani a bifat cea mai hot apariție din acest an, la plaja.

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au petrecut sarbatorile pascale in Dubai, departe de vremea mohorate de la noi din țara. Cei doi au avut parte de o vacanța de vis pe taramuri insorite și nu au ezitat sa iși incante fanii din mediul online cu imagini spectaculoase. Ce a lasat blondina la vedere, grație…