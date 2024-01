Stiri pe aceeasi tema

- Consumul excesiv de alcool aduce doar probleme atat pe moment, cat și a doua zi. Mahmureala de dupa nu este deloc placuta, insa exista un fruct pe care il poți consuma pentru a scapa de aceasta senzație. Fructul care te ajuta sa scapi de mahmureala Fructele sunt foarte nutritive și benefice pentru organismul…

- Un fruct miraculos are grija de sanatatea oamenilor. Dincolo de beneficiile uriașe pe care le are asupra organismului, acesta previne pietrele la rinichi. Se gasește in toate magazinele și are un preț foarte mic. Puțini s-ar fi gandit ca este atat de sanatos!

- Magazinul viitorului va integra realitatea virtuala și augmentata pentru a oferi experiențe de cumparaturi cu totul diferite. Prin intermediul ochelarilor VR sau AR, clienții vor putea vizita magazine virtuale, incerca produse și vedea cum se potrivesc inainte de a le achiziționa. Astfel, potrivit studiului…

- Auchan a anunțat care este programul de funcționare al magazinelor din toata țara, in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, daca mai aveți de facut cumparaturi in aceste zile, consultați din timp programul Auchan de Craciun 2023.De Craciun, programul magazinelor, inclusiv Auchan, va suferi modificari.…

- Craciunul 2023 se apropie! Magazinele online au pregatit deja surprize excelente pentru luna decembrie – seturi cadou de parfumuri și calendare de Advent. Acum este momentul de a face o lista cu presupusele cadouri de Craciun pentru rude și prieteni și a cauta cele mai bune oferte. Piața parfumurilor…

- Este haos in magazinele din Spania, dupa ce sticlele cu ulei au fost prinse cu lanțuri de rafturi. Ce este in spatele acestei situații cu care se confrunta spaniolii și de ce au ajuns supermarketurile sa recurga la un asemenea gest. Nimeni nu s-ar fi gandit la asta. Haos in magazinele din Spania Spania…

- Daca iți este pofta de ceva dulce și vrei sa pregatești un desert delicios pentru tine și cei dragi, dar nu știi ce sa mai gatești, noi avem soluția potrivita pentru tine și anume prajitura cu fructul pasiunii. Așa nu vei petrece prea mult timp in bucatarie. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care grupul Carrefour intentioneaza sa preia Romania Hypermarche SA, companie ce opereaza in Romania lantul de hypermarketuri "Cora" si magazine de proximitate "Cora Urban".„In cadrul analizei efectuate de autoritatea de concurenta, a fost evaluat…