Fructele minune care combat oboseala, stresul, vindecă ficatul şi întăresc imunitatea Conform unor studii, citricele reduc riscul de accident vascular cerebral si pot ajuta la prevenirea aparitiei cancerului, potrivit exquis.ro Aceste fructe contin un compus care poate scadea cu circa 19 procente riscul de accident vascular, mai ales in randul femeilor. Antioxidantii din grapefruit sau portocale, de exemplu, pot sa protejeze organismul si de aparitia tumorilor. Expertiii recomanda sa mancam fructele, si nu sa le consumam sub forma de suc. Ce afectiuni poti trata cu citrice – lamaia, de ajutor in afectiunile hepatice Ce afectiuni poti trata cu citrice – lamaia, de ajutor in afectiunile hepatice Bogat in vitamine (C, B1, B2, B3, A si E) si acid… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a petrecut, in noaptea de marți spre miercuri, intr-o localitate din Mures. O femeie s-a trezit in casa cu un tir care iesise de pe drum. Casa femeii a fost distrusa, la fel si doua garduri de la locuintele vecine.

- La interventie au participat 15 specialisti care au colaborat timp de peste 11 ore, scrie spynews.ro. Citeste si Clipe teribile pentru Leo Iorga: a trecut prin a treia operatie de anul acesta Tanara va putea merge din nou dupa ce medicii specialisti au supus-o unei operatii extrem…

- O fata in varsta de 24 de ani din Croatia si-a recuperat piciorul pierdut in urma unui grav accident rutier, dupa ce medicii au reusit sa i-l ataseze inapoi. Tanara va putea merge din nou dupa ce medici...

- Nu au avut absolut nicio sansa, dupa ce soferul unui mastodont care transporta marfa a intrat in plin in microbuzul cu navetisti. Cumplit este ca alti 7 raniti in stare grava sunt in aceste momente in spitale din Bucuresti si Slobozia. Ministrul Transporturilor a anuntat ca va urma o perioada de razii…

- Este important de stiu ca o dieta echilibrata sta la baza unui sistem imunitar puternic. Daca in dieta includem si unii acizi grasi (Omega 3 si Omega 6), atunci imunitatea o sa ne creasca si o sa fim mai bine protejati Alimente care cresc imunitatea Ardeiul iute Beneficiile ardeiului iute sunt bine…

- Cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunarii de Jos si al mai multor donatori anonimi, Danut Tenea (17 ani) se afla la un tratament de recuperare in Germania, iar efectele sunt vizibile: baiatul a reinceput sa mearga, iar capacitatile lui cognitive sunt simtitor ameliorate.

- Persoanele insomniace prezinta un risc mai mare de boli de inima și accident vascular cerebral. Se considera ca insomnia este legata de un risc ridicat de boala coronariana, insuficiența cardiaca sau accident vascular cerebral. Acest lucru este aratat intr-un nou studiu publicat in revista Circulation…

- Cantareața de muzica populara Anamaria Pop (37 de ani), care a murit duminica intr-un cumplit accident rutier, a avut o viața grea. Soțul i-a murit in urma cu șapte ani, lasand-o cu doi copii pentru care a cantat zi și noapte ca sa-i poata crește. Oboseala excesiva și-a spus, din pacate, cuvantul, iar…