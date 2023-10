Stiri pe aceeasi tema

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- O nava militara rusa a deschis focul duminica in sud-vestul Marii Negre asupra unei nave-cargo sub pavilionul insulelor Palau care se indrepta catre portul Izmail din Ucraina, a anuntat Ministerul rus al Apararii, transmit Reuters si AFP. Potrivit datelor companiei Refinitiv, nava se afla in apropiere…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat marți ca a zadarnicit o serie de bombardamente cu drone maritime lansate de Ucraina asupra vaselor sale militare și civile din Marea Neagra, relateaza Reuters.

- Numarul de nave care se pregatesc sa preia incarcaturi de cereale din zona Marii Negre a scazut cu 35% in aceasta saptamana comparativ cu cea precedenta, pe fondul ingrijorarilor crescute cu privire la posibilitatea ca navele comerciale sa fie lovite daca Rusia continua sa atace facilitatile portuare…

- Rusia nu pregateste atacuri asupra navelor civile de transport in Marea Neagra, a declarat joi ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, dupa ce Casa Alba a evocat posibilitatea unor astfel de atacuri, iar Ministerul rus al Apararii insusi a transmis ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Rusia a amenintat ca va renunta la acordul privind cerealele din Marea Neagra, deoarece nu au fost indeplinite mai multe cereri de expediere a propriilor cereale si ingrasaminte in strainatate. Ultima nava care efectueaza un transport in cadrul acordului pentru Marea Neagra este incarcata in prezent…