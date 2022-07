Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, USR-istul Dominic Fritz, a cerut, astazi, printr-o postare pe Facebook, parlamentarilor de Timiș sa sprijine finanțarea unui spital prin PNRR. ”Zilele astea la Ministerul Sanatații se finalizeaza lista cu cele 25 de spitale care urmeaza sa fie finanțate din PNRR. Noi, la Timișoara…

- Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, pune in pericol viitorul municipiului! Edilul refuza sa puna la dispoziție recenzori pentru cea mai importanta acțiune a statului roman in 2022, Recensamantul Populației și Locuințelor. Deși legea il obliga, Fritz nu a adus un numar suficient de recenzori.…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, condamna cu fermitate actiunile de intimidare fata de membrii Asociatiei Logs din Timisoara, aminintati cu moartea si loviti cu pietre de vecinii de etnie romai. Fritz afirma ca nu este un eveniment izolat, ci este "un mod de lucru al mafiei imobiliare"…

- PNL Timis a reactionat, marti, dupa ce primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a amenintat ca ii va retrage atributiile viceprimarului liberal Cosmin Tabara, daca acesta nu voteaza proiectele administratiei USR, in Consiliul Local. PNL Timis transmite ca il sustine in continuare pe…

- E scandal uriaș la Timișoara. Agenda Culturala a orașului a picat la vot in Consiliul Local. Deși PNL și USR guverneaza in alianța pe plan local, liberalii au refuzat sa voteze agenda, pe motiv ca nu e transparent constituita, dar și pe motiv ca multe de vechile festivaluri locale au fost scoase…

- ”Am crezut intr-o pace eterna, am facut o diplomatie fara perspectiva, am ascuns raul care exista in aceasta perioada si am crezut ca totul va fi bine, nu va mai exista crima, nu va mai exista razboi si ca lucrurile vor merge spre un progres pentru care nu trebuie sa facem nici jertfe si nici sa actionam…

- Ioana Constantin, fost vicepreședinte PMP, i-a criticat pe Nicușor Dan și pe Clotilde Armand și spune ca aceștia au distrus Bucureștiul și l-au ingropat „in jeg”. Mai mult, fostul secretar de stat susține ca și la Timișoara, unde primar este Dominic Fritz, „e aceeași calamitate la nivelul administrarii…