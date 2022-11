Frigul iernii, noua armă a lui Vladimir Putin în Ucraina Recentele atacuri rusești asupra infrastructurii ucrainene au dus la intreruperi masive de curent, in special in capitala Kiev, unde temperaturile au scazut sub zero grade. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat „crime impotriva umanitații” pe masura ce se apropie iarna – consemneaza intr-o trecere in revista ziarul francez Courrier International , citat de Rador. A fost o noua ploaie de rachete rusești – 70 in total – care a cazut asupra Ucrainei miercuri, 23 noiembrie. Afectand infrastructura energetica, armata rusa a aruncat milioane de ucraineni in intuneric, „in momentul in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

