Frigul din casă mărește riscul de accident vascular cerebral și atac de cord Cercetatorii au analizat legatura intre frigul din locuințe și impactul asupra sanatații. Rezultatele sunt ingrijoratoare: frigul din casa marește riscul de accident vascular cerebral și atac de cord, dar creaza și traume psihice. In cazul persoanelor care nu au avut niciodata probleme de sanatate mintala, riscul de suferința psihica se dubleaza. La persoanele care prezinta deja tulburari de sanatate mintala, riscurile se tripleaza. Persoanele care nu au posibilitatea sa-și incalzeasca in mod corespunzator locuința adopta adesea soluții de adaptare care ii limiteaza socializarea. De exemplu, nu-și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

