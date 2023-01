Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta saptamana, fulgii viziteaza Republica Moldova. Se prevad ninsori la nord și lapovița in localitațile de la centrul țarii iar la sud sunt prognozate ploi. Minimele ajung la -6 grade Celsius noaptea la nord. Ziua temperaturile vor crește pana la +5 grade, iar precipitații sunt prognozate pentru…

- O explozia a vut loc la gazoductul de export gaze Urengoi-Pomary-Uzhhorod, care pleaca din nord-vestul Siberiei, in Rusia, și trece prin Ucraina, anunța media rusa. Oficialii locali au declarat pe aplicația de mesagerie Telegram ca o persoana a fost ranita și ca fluxul de gaz prin secțiunea respectiva…

- Ceața se va ridica destul de greu astazi in mai toate zonele județului, iar soarele va sta mai mult ascuns. Vantul va sufla slab, iar șansele de precipitații sunt destul de mici, in special in zonele mai joase ale județului. Mercurul din termometre va indica, pe timpul zilei, o maxima de doar 9 °C.…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Grupul rus Gazprom a inceput testarea livrarii de gaze din zacamantul Kovykta, cel mai mare din estul Siberiei, catre conducta Power of Siberia, care transporta gaze spre China, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ultima saptamana din octombrie ne bucura cu temperaturi generoase, dar și cu cațiva stropi de ploaie. Primele zile vor fi mai calde, dar spre weekend indicele termice scade. Mercurul din termometre va oscila intre +14 și +19 grade Celsius ziua la nordul țarii. Noaptea temperaturile vor oscila intre…

- Pe final de aceasta saptamana se anunta o zi friguroasa, dar insorita, cu innorari trecatoare si un val de aer rece venit din nord-vest. Vantul continua sa bata puternic, dar cu viteze mai mici ca joi si maximele se opresc la +15 grade. Astfel, in orele nocturne se prognozeaza ingheț zonal și minime…