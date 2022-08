FRH a schimbat data de disputare a partidei cu Dinamo

Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-33, duelul contra celor de la CSU Suceava, primul meci amical al turneului de la Baia Mare. Turdenii s-au vazut inca de la pauza, cand bucovinenii aveau un avans de doua goluri (16-18). Pana la final, diferența a crescut in favoarea Sucevei, scor 33-28. Antrenorul…

- Potaissa Turda și-a stabilit programul meciurilor amicale din aceasta vara, urmand sa participe la doua turnee și sa joace alte doua partide in sala „Gheorghe Barițiu”. Primul turneu la care vor participa turdenii in aceasta vara va fi la Baia Mare (6–7 august), unde vor mai participa, pe langa gazde,…

- Trenurile Soarelui 2022 este un program estival de transport pus la dispoziție de CFR Calatori și cuprinde patruzeci de trenuri ce au ca destinație stațiunile de la Marea Neagra.In ce perioada circula Trenurile Soarelui 2022Incepand din data de 10 iunie 2022 turiștii au la dispoziție 40 de trenuri ce…

- Ministerul Dezvoltarii anunta crese noi, moderne si prietenoase cu mediul inconjurator, in care energia necesara va proveni partial din surse regenerabile. Nu cu mult imp in urma 22 de crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic au primit finantare, dintre care doua in judetul Constanta,…

