FRF: Liga a III-a nu se va mai relua

- FRF a parafat și anunțat astazi deciziile privind Liga a III-a, futsal și fotbal feminin. Exact cum anunța și GdS zilele trecute, campionatul Ligii a III-a nu se va relua. Iata comunicatul FRF: Prin hotararea Comitetului de Urgența FRF din 11 mai 2020, campionatul Ligii 3 nu va mai fi reluat pentru…

- Presedintele Federatiei Romane de Tenis de Masa ( FRTM ), Cristinel Romanescu, a declarat ca sportivii din loturile nationale si olimpice nu vor putea relua antrenamentele colective la 15 mai deoarece institutia pe care o conduce nu indeplineste anumite conditii din ordinul Ministerului Tineretului…

- Noi restricții impuse de guvern pentru combaterea raspandirii #Covid-19 Ministrul de Interne, Marcel Vela. Foto: Arhiva Ministrul de interne a anunțat adoptarea unei așa-numite ordonanțe militare, prin care sunt impuse noi restricții pentru combaterea raspândirii #Covid-19. Declarația…

- Federatia Romana de Gimnastica a decis, din cauza pandemiei de coronavirus, amanarea alegerilor pentru functia de presedinte, care urmau sa se desfasoare joi, 19 martie, la sediul Ministerului Tineretului si Sportului. FRG va reveni cu informatii, in functie de evolutia evenimentelor la nivel national…

- Guvernul a decis, in sedinta de aseara, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii cu 350 de milioane de lei – din Fondul de Rezerva bugetara, aflat la dispozitia Executivului – pentru pregatirea unitatilor sanitare, in vederea ingrijirii pacientilor infectati cu coronavirus, precum si pentru optimizarea…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca, cel puțin pana in prezent, in Romania nu a fost confirmat niciun diagnostic de coronavirus. Corpul de control al Ministerului Sanatatii va verifica daca directiile de sanatate publica asigura procedurile de prevenire 24…