Stiri pe aceeasi tema

- Comisia UEFA de Control, Etica și Disciplina a amendat ​Federația Romana de Fotbal cu suma de 104.500 de euro, ca urmare a incidentelor de la partidele echipei naționale din luna iunie, informeaza FRF.

- Federația Romana de Fotbal a anunțat, marti, 5 iulie, la UEFA arena pe care se va disputa ultimul meci al tricolorilor din grupele Nations League 2022/23. Meciul Romania - Bosnia-Herțegovina, programat luni, 26 septembrie, de la ora 21.45, se va disputa pe stadionul Rapid-Giulești din Bucuresti, acolo…

- Siteul Federației Romane de Fotbal a anunțat lotul final cu care Edi Iordanescu va aborda partida cu Finlanda din Liga Națiunilor. Fața de meciul cu Bosnia și Herțegovina, selecționer a facut unele modificari.

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Edi Iordanescu a fost mulțumit de atitudinea „tricolorilor”. Selecționerul și-a asumat eșecul. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (in direct pe Antena 1, liveTEXT pe…

- Federația Romana de Fotbal a redus prețul biletelor pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru. Ambele dispute din Liga Națiunilor sunt programate pe arena din Giulești. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Romania cauta primele puncte din Liga Națiunilor in Bosnia, o naționala care a juca slab la Helsinki, unde a smuls abia in penultimul minut o remiza cu Finlanda, 1-1. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru. „Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…

- Selecționerul Edi Iordanescu (43 de ani) se confrunta cu probleme in alcatuirea lotului pentru cele 4 meciuri de la inceputul lunii iunie din Liga Națiunilor. • Intre 4 și 14 iunie, naționala Romaniei va disputa primele meciuri oficiale din mandatul lui Edi Iordanescu, toate in grupa de Nations League:…

- Iulian Cristea (27 de ani) și Cristian Ganea (29) sunt noutațile care se afla pe lista selecționerului Edi Iordanescu (43) in vederea meciurilor de luna viitoare din Liga Națiunilor. Selecționerul Edward Iordanescu a inceput sa-și creioneze lotul pentru cele patru meciuri oficiale din Liga Națiunilor,…