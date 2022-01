Stiri pe aceeasi tema

- „Romania a venit pe un traiect in care nu eram doriți și așteptați in Uniunea Europeana. Nimeni nu gandea ca noi vom face parte din acest proeict european. Exista ideea ca Romania, Bulgaria și Serbia vor fac parte din acea repolarizare a Estului, pe care nu voia nimeni s-o deranjeze. Adica, eram in…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, vineri, o atenționare de ninsori și lapovița, valabila in perioada 08 ianuarie, ora 04 – 09 ianuarie, ora 12. In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș și in vestul și nord-vestul Transilvaniei, vor fi precipitații predominant sub forma de…

- Astfel, urmare a codului Rosu Hidrologic – raul Bistra, s-a transmis mesaj RO-Alert pe uat-uri Zavoi, Bautar, Obreja, Otelu Rosu, Glimboca, Rusca Montana. In urma fenomenelor hidro-meteorologice din bazinul hidrografic Bistrița, Caras-Severin, situația se prezinta astfel: -localitatea Rusca Montana…

- Vechile conace si case nobiliare din Timis ascund povesti si legende uitate de timpuri. Una dintre ele se leaga de domeniul de la Rudna, care a apartinut candva familiei Nikolici, una dintre cele mai reprezentative familii sarbesti din Imperiul Austro-Ungar

- Polițiștii timișeni impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Timiș și pompierii din cadrul I.S.U. Banat continua sa verifice daca normele anti-Covid sunt respectate.

- Proiectul Remix ID, parte a programului Timișoara Capitala Europeana a Culturii 2023, s-a nascut acum patru ani din dorința de a recupera tradițiile din Banat, pierdute sau uitate, și de a le oferi o forma...

- SCM OHMA Timisoara a cedat azi in etapa a 7-a a Ligii Nationale pe terenul puternicei U-BT Cluj-Napoca. „Leii din Banat” au tinut aproape de adversar pana in sfertul final, dar au fost depasiti in „Polvalenta” ardeleana, scor 88-98. Alb-violetii au evoluat in arena pe care nu cu mult timp in urma a…