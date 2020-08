Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi frați de 1 an și jumatate și 3 ani din localitatea Coarnele Caprei, județul Iași, au murit dupa ce au inhalat otrava pentru sobolani si soareci timp de o noapte, potrivit anchetatorilor, transmite ziarul de Iași. Asta dupa ce inițial s-a presupus ca cei doi ar fi murit dupa ce au mancat struguri…

- Este oficial: cei doi copii din localitatea Coarnele Caprei au murit dupa ce au inhalat o noapte otrava pentru sobolani si soareci. Acesta ar fi cauza mortii celor doi copii, unul in varsta de un an si jumatate si fratele sau in varsta de trei ani care s-au stins din viata in cursul zilei de sambata.…

- Cauza preliminara a mortii celor doi copii din Coarnele Caprei este intoxicatia, insa substanta care a cauzat decesul micutilor este inca necunoscuta. In acest moment, medicii legisti presupun ca substanta toxica a fost inhalata si nu inghitita, varianta initiala ca decesul a fost cauzat de ingestia…

- Doi frațiori de un an și jumatate și trei ani din comuna Coarnele Caprei s-au stins dupa ce au mancat struguri stropiți din propria curte. Mama celor doi, Roxana, i-a privit cum se sting, cel mai mic a murit in curte dupa 45 de minute de resuscitare.

- Doi frațiori de un an și jumatate și trei ani din comuna Coarnele Caprei s-au stins dupa ce au mancat struguri stropiți din propria curte. Mama celor doi, Roxana, i-a privit cum se sting, cel mai mic a murit in curte dupa 45 de minute de resuscitare.

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.0 a avut loc, in judetul Vaslui, la ora 02:12 ora locala a Romaniei , la adancimea de sase kilometri. Cutremurul s a produs la 44 km S de Iasi, 46 km NE de Bacau, 110 km V de Chisinau, 155 km N de Galati, 167 km V de Tiraspol, 173 km N de Braila, 189 km NE de Brasov…

- Noul coronavirus a provocat moartea a peste 425.000 de persoane in intreaga lume, de la aparitia sa in China, in decembrie 2019. In total, pana la momentul actual, au fost semnalate 425.282 de decese la 7.632.517 de cazuri declarate in intreaga lume. Europa are cele mai multe decese (186.843 la 2.363.538…

- Pana astazi, 6 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.290 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 14.419 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum au murit 1.318 persoane diagnosticate…