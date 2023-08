Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins, vineri, propunerea procurorilor DIICOT de prelungire a arestarii preventive pentru Stefan Godei, administratorul azilului din Voluntari unde batranii erau cazati in conditii groaznice, si au dispus ca acesta sa fie cercetat in arest la domiciliu. Aceeasi decizie a fost…

- Curtea de Apel București a respins joi, 27 iulie, contestațiile impotriva masurilor preventive din dosarul DIICOT care vizeaza „azilele groazei”, iar drept urmare, cei doi frați Godei vor ramane in arest. Frații Ștefan Godei și Daniel Godei, patronii „azilelor groazei din Voluntari, au fost duși joi,…

- Ștefan Godei, administratorul unuia dintre caminele "groazei", considerat de procurori coordonatorul grupului care a pus la cale afacerea cu azilele de batrani, cheltuia o parte din banii castigati pe droguri, prostituate și lautari, potrivit DIICOT. Acesta a cheltuit 25.000 de lei pe astfel de distractii…

- Patronii „azilelor groazei” din Voluntari, Ștefan și Daniel Godei, aveau oameni de baza in toate instituțiile din Ilfov cu atribuții de avizare și control a caminelor de batrani. Astfel ca erau anunțați cand urmau verificari, iar dupa ce acestea aveau loc, funcționarii ii ajutau sa iși continue activitatea…

- Nu am putut asculta declarațiile asistentei care spunea ca batranii erau mușcați de ploșnițe, caci nu stateau pe saltea de bumbac sau burete direct pe saltea de ploșnițe, batrani cu viermi in ei ca nu se puteau mișca, nu se puteau apara de paraziți! In subsol erau batranii ținuți in condiții inumane,…