Stiri pe aceeasi tema

- Dragoș Dubina și-a petrecut ultimii doi ani pe o mica insula situata in arhipelagul Indonezia. A revenit in țara natala alaturi de soția indoneziana și fata lor de doi ani. Acum, cei doi au de gand sa deschida un restaurant cu specific indonezian in Timișoara. A plecat in Indonezia, insa nu a uitat…

- Zeci de mii de sustinatori ai premierului Ungariei, Viktor Orban, si ai guvernului sau de dreapta au participat, sambata, la Budapesta, la un mars de unitate in sprijinul politicilor controversate ale liderului populist, informeaza AP. Participantii la “Marsul Pacii” s-au strans pe malul vestic…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Curtici au identificat, la controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un minor in varsta de 5 ani care figura in bazele de date ca fiind disparut, alerta fiind introdusa de autoritatile italiene. La Punctul de Trecere a…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut, ca in perioada 2011 - iunie 2021, inculpatul Baba Paun, in calitate de primar, si o alta persoana, diriginte de santier, ar fi pretins de la reprezentantul unei firme de constructii (martor in cauza), un procentaj de 5% din valoarea fiecarei facturi…

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Timisoara, ca nu da inapoi la orice obstacol si ca este decis sa faca reforme pentru romani. Citu a transmis ca analizeaza oportunitatea de a schimba prefectii si subprefectii de la USR PLUS si a subliniat ca cei de la PSD au avut mai multa onoare decat…

- Lugojul devine, pentru trei zile, la inceput de septembrie, ”Orașul JAZZ”. Asociația Trib’Art din Timișoara, in colaborare cu Primaria Municipiului Lugoj, organizeaza in perioada 3-5 septembrie 2021, prima ediție a festivalului ”Orașul JAZZ”. Evenimentul va cuprinde trei zile…