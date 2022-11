Frăția între popoare. „Casablanca” Europei, destinația rușilor Belgradul s-a transformat intr-un refugiu pentru zeci de mii de ruși dupa razboiul din Ucraina. Sosesc tot mai mulți – nu toți refugiați – și genereaza cererea de proprietați și spații de lucru. Sunt gazduiți in capitala Serbiei – și cauta acum sa se stabileasca pe termen lung, in urma mobilizarii militare ordonata de Putin […] The post Frația intre popoare. „Casablanca” Europei, destinația rușilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

