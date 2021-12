IPJ Bacau: Buletin de presa - 13.12.2021

BULETIN DE PRESA Depistat in trafic, sub influenta alcoolului La data de 11 decembrie a.c, o patrula de politie din cadrul Compartimentul de Ordine Publica Bacau, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza comunei Nicolae Balcescu, au depistat un barbat de 34 de ani din localitate, in timp ce conducea un autoturism… [citeste mai departe]