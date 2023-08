Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii de la Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare protesteaza la sediul PNL.Aceștia au legat franzele de gardul sediului PNL din Aleea Modrogan și mesajul ”Ne ”luaț” painea de ”l-a” gura!”. Mesajul este intenționat scris cu greșeli gramaticale pentru a-i ironiza pe liderii politici.…

- Sindicaliștii de la Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare protesteaza la sediul PNL. Aceștia urmeaza sa intreprinda o acțiune similara și in fața sediului PSD.Sindicaliștii din penitenciare au legat franzele de gardul sediului PNL din Aleea Modrogan și mesajul ”Ne ”luaț” painea de…

- Sindicatul Politistilor Europeni – Europol, Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare – SNPP si Sindicatul National al Grefei Judiciare – Dicasterial au ieșit in strada marti, incepand cu ora 11:00, in fata Parlamentului. „Cresterea varstei de pensionare de la 60 la 65 de ani este lipsita…

- Sindicaliștii din educație au primit duminica un mesaj intern din partea liderilor Simion Hancescu și Marius Nistor, prin care le detaliaza rezultatul negocierilor de la Guvern, dar le ș icer profesorilor sa ramana calmi, sa aștepte adoptarea OUG in Guvern și le-au precizat foarte clar ca ”fara semnatura…

- Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual trage un semnal de alarma, dupa ce la școlile de poliție elevii pica pe capete, iar cei care se inscriu la examene sunt din ce in ce mai puțini.”Atragem atentia de atația ani ca suntem in cadere libera! CITESTE SI Florin Busuioc…

- Sindicalistii atrag atentia ca miscarile de strada vor continua si saptamana viitoare, existand riscul ca organizarea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat sa fie puse sub semnul intrebarii daca Guvernul nu va raspunde afirmativ solicitarilor legate de salarizare, conform Agerpres. „Nici la…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual a transmis, luni, ca 30% dintre candidatii la admiterea in scolile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au picat proba sportiva, iar situatia poate degenera dramatic. Sindicalistii cred ca se poatre ajunge in situatia in care numarul candidatilor…

- Sindicalistii din Institutul National de Statistica (INS) picheteaza, joi, Parlamentul si sediul INS, reclamand situatia salariala discriminatorie. Sindicatul din Institutul National de Statistica Bucuresti – SINSB, membru al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Administratie, organizeaza pichetarea…