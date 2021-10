Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat, sambata, in Franta, pentru al 13-lea weekend consecutiv impotriva certificatului sanitar pentru covid-19, relateaza AFP. Numarul manifestantilor este usor mai mic decat cel de saptamana trecuta: 47.935. 14 persoane au fost retinute, dintre care…

- Zeci de mii de persoane au protestat, sambata, in Franța, pentru al șaselea weekend consecutiv, impotriva masurilor anti-Covid-19 pe care le-au impus autoritațile. Au avut loc peste 200 de manifestații pe teritoriul Franței.

- Zeci de mii de persoane au protestat ieri, in Franta, pentru al saselea weekend consecutiv, impotriva unor masuri mai stricte anti-COVID-19 impuse de autoritati, relateaza dpa. Aproximativ 200 de demonstratii au avut loc in toata tara. Majoritatea au fost pasnice, dar in Montpellier, sudul Frantei,…

- Zeci de mii de persoane au protestat sâmbata, în Franta, pentru al saselea weekend consecutiv, împotriva unor masuri mai stricte anti-COVID-19 impuse de autoritati, relateaza dpa și Agerpres. Aproximativ 200 de demonstratii au avut loc în toata tara. Majoritatea au fost pasnice,…

- Este al cincilea weekend consecutiv in Franța in care oamenii protesteaza impotriva permisului de sanatate. Francezii protesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza…

- Numerosi francezi manifesteaza in mai multe orase, sambata, pentru al cincilea weekend consecutiv, fata de extinderea permisului de sanatate si vaccinarea obligatorie pentru personalul medical, informeaza Le Figaro. Manifestantii cer si celorlalti oameni si trecatori sa li se alature: "Nu ne priviti,…

- Cateva sute de manifestanti au scandat ”Macron, nu te vrem cu pasaportul tau” sanitar, la Paris, in semn de protest fata de hotararea Consiliului Constitutional de a valida o o largire a pasaportului sanitar antocovid si ca vaccinarea impotriva covid-19 sa fie obligatorie pentru personalul din domeniul…

- Certificatul sanitar COVID-19 va deveni obligatoriu pentru accesul in mijloacele de transport pe distante lungi in Franta dupa data de 7 august, a anuntat miercuri ministrul francez al transporturilor, Jean-Baptiste Djebbari, potrivit AFP. Adoptata de parlamentul de la Paris in noaptea de duminica spre…