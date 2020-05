Franţa: Vestele galbene au reluat protestele după relaxarea restricţiilor Protestatari din miscarea vestelor galbene, critici la adresa guvernului, s-au adunat sambata in mai multe orase din Franta, pentru prima data dupa relaxarea restrictiilor impuse ca urmare a epidemiei noului coronavirus, informeaza dpa. In cursul zilei de sambata, ministrul de interne Christophe Castaner a reiterat faptul ca limita de participare la adunarile publice este de 10 persoane. Cu toate acestea, la Paris, Lyon, Marsilia, Montpellier si Strasbourg, oamenii au marsaluit pe strazi, desi intr-un numar mult redus fata de cel de dinaintea epidemiei COVID-19. In capitala franceza, manifestantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

