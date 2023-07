Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat marți, 11 iulie, in prima zi a summitului NATO, ca Franța va livra Ucrainei rachete cu raza lunga de acțiune „Scalp”, denumirea in limba franceza a rachetei Storm Shadow. „Am decis sa livram noi rachete de atac in adancime Ucrainei”, a declarat Macron la…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat luni ca statele membre ale acestei aliante vor examina la summitul lor care incepe marti la Vilnius reducerea la un singur pas a procesului de aderare a Ucrainei la NATO, respectiv renuntarea la Planul de Actiune pentru aderarea la NATO (Membership…

- Germania nu este pregatita sa trimita Ucrainei rachete de croaziera cu raza de actiune lunga, in pofida cererilor repetate din partea oficialilor ucraineni, a declarat luni ministrul german al apararii Boris Pistorius, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „In ceea ce priveste armele cu raza de actiune…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a vorbit cu premierul britanic Rishi Sunak despre nevoia Ucrainei de arme cu raza de acțiune mai lunga, potrivit CNN. Zelenski a declarat ca, in timpul unei convorbiri telefonice cu Sunak, „am discutat despre cursul ostilitaților, nevoile de aparare…

- Ucrainenii primesc de la britanici rachete cu raza lunga de acțiune. Marea Britanie a inceput sa furnizeze Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de acțiune. Ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului,…

- Marea Britanie a furnizat Ucrainei rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow, a declarat joi un oficial occidental, ceea ce ar permite fortelor Kievului sa loveasca trupele rusesti si centre logistice aflate la mare distanta in spatele liniei frontului, relateaza Reuters.Storm Shadow…

- Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete de croaziera Storm Shadow, oferind fortelor ucrainene o noua capacitate de atac cu raza lunga de actiune inainte de mult asteptata contraofensiva impotriva fortelor ruse, au declarat mai multi oficiali occidentali de rang inalt pentru CNN, preluat…

- Tensiuni intre Londra și Washington privind furnizarea de rachete cu raza lunga de acțiune Kievului. Marea Britanie se pregatește sa trimita astfel de arme și face presiuni asupra administrației Biden sa procedeze la fel.