Franța va face ca, de anul viitor, prezervativele sa fie gratuite in farmacii pentru orice persoana cu varsta de pana la 25 de ani, a anunțat vineri președintele Emmanuel Macron. Masura vine in contextul in care guvernul afirma ca bolile cu transmitere sexuala sunt in creștere in randul tinerilor și in condițiile in care inflația excepționala din acest an taie in special in bugetele celor mai saraci francezi. Fetele și femeile cu varsta de pana la 25 de ani pot deja sa beneficieze de metode contraceptive gratuite in Franța, ca parte a eforturilor guvernului de a se asigura ca tinerii, indiferent…