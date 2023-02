Stiri pe aceeasi tema

- Luna trecuta, ministrul francez al forțelor armate, Sebastien Lecornu, a declarat ca țara sa iși propune sa furnizeze tancurile ușoare AMX-10RC Ucrainei „in termen de doua luni”. O prima runda de 14 vehicule a fost trimisa acum, a declarat Forces Operations Blog, citand un oficial militar, relateaza …

- Ucraina a naționalizat firmele oligarhului rus Oleg Deripaska in valoare de peste 250 de milioane de euro. Deripaska „conducea intreprinderi prin structuri comerciale controlate” in incercarea de „a-și ascunde relația cu activele ucrainene”, a declarat Serviciul de Securitate al Ucrainei. #Ukraine nationalized…

- Rusia a lovit un pod foarte important din regiunea ucraineana Odesa, acesta fiind primul atac rusesc cu o drona navala de la inceputul razboiului din Ucraina, informeaza The Independent . Camerele de supraveghere montate in zona podului Zatoka au surprins momentul in care un obiect care se deplaseaza…

- Franța va trimite 12 obuziere Caesar suplimentare in Ucraina, a declarat ministrul apararii, Sebastien Lecornu, citat de The Guardian . Vorbind dupa intalnirea cu omologul sau ucrainean Oleksiy Reznikov la Paris, Lecornu a declarat ca cei doi au discutat despre instruirea piloților ucraineni pentru…

- Grupul rus de mercenari Wagner intentioneaza sa trimita trupurile soldatilor ucraineni ucisi in luptele din orasul Soledar, recent capturat, a relatat sambata un site web apropiat de fondatorul companiei militare private, oligarhul Evgheni Prigojin, relateaza Reuters. Grupul Wagner a declarat la 11…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a transmis miercuri omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski in cursul unei convorbiri telefonice ca Franta va livra Ucrainei 'tancuri usoare de lupta', relateaza AFP, citand surse de la Palatul Elysee.

- Rusia a terminat demilitarizarea Ucrainei in aprilie sau mai, iar televiziunea de stat a Kremlinului ar trebui sa nu mai foloseasca termenul „fortele armate ucrainene", a sustinut deputatul rus Oleg Matveichev, relateaza Sky News. Intr-un videoclip distribuit de jurnalistul BBC Francis Scarr pe Twitter,…