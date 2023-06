Franţa: sute de mii de oameni au ieșit din nou pe străzi împotriva reformei pensiilor In Franța, sute de mii de oameni au ieșit din nou, marți, pe strazi impotriva reformei pensiilor, contestata de mai bine de cinci luni, informeaza Rador. Sindicatele susțin ca 900.000 de persoane au participat la manifestațiile organizate in peste 250 de localitați. Ca de fiecare data, cifrele autoritaților sunt mult mai mici, 281.000 de oameni anunța Ministerul de Interne. Forțele de ordine au ținut sub control protestele la nivel național datorita mobilizarii au 11.000 de polițiști și jandarmi, dintre care 4.000 numai la Paris. CITESTE SI Adjunctul ambasadorului SUA la ONU nu vede alt… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

